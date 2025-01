Dal Portogallo: "Pronto offerta del Napoli per Galeno"

Con Adeyemi che dice no e Garnacho che continua a costare troppo, il Napoli sfoglia la margherita alla ricerca dell'erede di Kvara, l'esterno per rinforzare l'attacco. Torna di moda il nome di Wenderson Galeno, 27 anni, brasiliano del Porto, 8 gol in questo campionato.

Secondo Record, è pronta una proposta del club azzurro negli ultimi giorni di mercato. "Al momento non c'è stata alcuna offerta ufficiale, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni", si legge.