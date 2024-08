Dall’Inghilterra: “Il Napoli ha alzato il prezzo di Osimhen di 10mln dopo aver scoperto la cifra di Toney”

Victor Osimhen è stato escluso dalla lista dei convocati del Napoli per la Serie A: L'attaccante nigeriano non è ancora stato ceduto, saltata nell'ultimo giorno del mercato italiano la trattativa con l'Al-Ahli.

Il giornalista inglese Ben Jacobs, spiega i retroscena della trattativa tra il Napoli e il club arabo: "Situazione molto tesa. Nel frattempo, Al-Ahli sostiene che il Napoli ha concordato verbalmente un compenso solo per poi chiederne altri € 10 milioni dopo aver scoperto il prezzo di Ivan Toney".

Victor Osimhen has been excluded from Napoli’s Serie A squad list and his No.9 shirt has been given to Romelu Lukaku. Very tense situation.



Meanwhile, Al-Ahli argue Napoli verbally agreed a fee only to ask for over €10m more after discovering the Ivan Toney price.🇳🇬