Dall'Inghilterra - Man United aperto a cedere Garnacho con l'offerta giusta: ecco la richiesta

Il Manchester United potrebbe considerare la cessione di Alejandro Garnacho se il Napoli, attualmente in corsa per il titolo di Serie A, presentasse un'offerta di circa 59 milioni di sterline prima della chiusura del mercato invernale il 3 febbraio. I Red Devils si trovano in una fase di ristrutturazione sotto la guida di Ruben Amorim, che ha già definito l'acquisto del terzino sinistro Diego Leon dal Cerro Porteño per 7 milioni di sterline. Garnacho, però, non ha trovato spazio con il nuovo tecnico, complici alcuni contrasti e una recente esclusione dalla rosa.

Il Napoli, intanto, valuta Garnacho come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain. Per convincere il Manchester United, però, potrebbe essere necessario investire l’intero ricavato della cessione del georgiano. Garnacho, 19 anni, ha un contratto fino al 2028 con un ingaggio di 50.000 sterline a settimana (circa 3 milioni di euro annui), che mette lo United in una solida posizione negoziale. Tuttavia, fonti vicine al club inglese confermano che una proposta economica adeguata (70 milioni di euro) potrebbe sbloccare la trattativa.

Al momento, il Napoli non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma resta vigile sull'evolversi della situazione. La decisione definitiva dipenderà anche dall'esito della cessione di Kvaratskhelia, che potrebbe finanziare l’operazione Garnacho. A riportarlo è il portale inglese 'Give Me Sport'.