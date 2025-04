Un nuovo Kvara per il Napoli? Schira: "Manna segue un georgiano classe 2007"

Dopo Kvaratskhelia, operazione riuscitissima nel 2022 con scudetto vinto dopo un appena un anno e per lui palma di MVP del campionato, il Napoli ha messo gli occhi su un altro talento georgiano. Che però non fa l'attaccante come l'attuale esterno del Psg, andato via a gennaio (il Napoli aveva seguito a lungo Garnacho per sostituirlo).

Il giornalista de Il Giornale, Nicolò Schira, esperto di mercato, scrive su X: "Napoli, Atalanta e Gent stanno monitorando il giovane talento georgiano Nikoloz Botchorishvili (nato nel 2007) che gioca come difensore centrale ma può giocare anche come centrocampista difensivo e terzino destro. Gioca per l'Iberia U19. Uno scout del Napoli era presente a Georgia-Moldova U18 a novembre".