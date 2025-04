L'Inter già molla Solet? Occhi puntati su un'altra rivelazione di Serie A

vedi letture

Oumar Solet, difensore dell'Udinese, piace al Napoli per la prossima stagione. Il suo nome era stato accostato anche all'Inter ma secondo Tmw i nerazzurri potrebbero aver già cambiato obiettivo mettendo al primo posto un'altra rivelazione del campionato come Hien dell'Atalanta.

"Fioccano le società che, settimana dopo settimana, visionano (anche) Hien in casa Atalanta e sono pronte all'offerta in vista dell'estate che verrà. L'Inter lo considera probabilmente l'identikit perfetto alla stregua di Oumar Solet e Jaka Bijol dell'Udinese per rinforzare la retroguardia che verrà di Simone Inzaghi. L'Atalanta lo ha preso dall'Hellas Verona per 'soli' 9 milioni di euro più bonus, adesso le stime dicono che Hien costa almeno 30 milioni di euro".