Flop Garnacho: è il peggior dribblomane della Premier League

Alejandro Garnacho, a lungo cercato dal Napoli a gennaio come erede di Kvaratskhelia, non brilla allo United. Anzi, i numeri dicono altro: per ora si è rivelato il peggior dribblatore della Premier League in questa stagione, secondo le sue statistiche del 2024-25. Il 20enne ha tentato 3,4 dribbling ogni 90 minuti in Premier League con lo United questa stagione, ma ne ha completato solo uno per partita.

Non solo. La percentuale di successo nei dribbling è solamente del 30,8%, il che lo pone in fondo alla classifica tra 58 giocatori che hanno giocato almeno 900 minuti e tentato un minimo di 50 dribbling in questa stagione. In totale, Garnacho ha tentato 65 dribbling e ne ha completati solo 20, classificandosi al 75° posto nel massimo campionato inglese.