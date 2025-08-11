Dall'Inghilterra - Nuova pretendente per Garnacho: c'è il Borussia (parte Adeyemi?)

Dopo Chelsea, Juventus e Napoli, spunta un’altra candidata per Alejandro Garnacho. L’esterno argentino, in uscita dal Manchester United, è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Come riportato dal Manchester Evening News, i Red Devils attendono nelle prossime ore un’offerta ufficiale sia dai Blues che dal club tedesco.

Bisogna capire se la ricerca di Garnacho da parte del Borussia nasca dalla possibilità di perdere Adeyemi, cercato proprio dal Napoli in questa sessione di mercato così come a gennaio. Garnacho, 21 anni, cresciuto nel settore giovanile del club di Manchester, ha esordito in Prima squadra nella stagione 2021/2022. Da allora ha collezionato 144 presenze e 26 gol, arricchendo il proprio palmarès con una Coppa d’Inghilterra e una Carabao Cup.