Dall'Inghilterra - Osimhen-Chelsea, passi avanti: nella trattativa 60mln più Lukaku e un'altra contropartita

Il club azzurro ha già contattato l'entourage di Kepa, la cui avventura al Chelsea, in generale, dovrebbe concludersi a breve.

Victor Osimhen è stato, è e sarà – fino alla fine del calciomercato estivo – l'obiettivo principale del Chelsea per rafforzare l'attacco, scrive TEAMtalk.

I contatti tra i Blues e il Napoli sono proseguiti nelle ultime settimane e secondo quanto appreso dal portale inglese nell'ultimo incontro sono stati fatti importanti passi avanti anche se c'è ancora molto da fare. Per portare Osimhen a Londra, infatti, il Chelsea – oltre al denaro – metterà sul tavolo Romelu Lukaku e un altro giocatore tra Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah e Cesare Casadei.

Fino a qualche giorno fa, oltre all'attaccante belga, si preferiva il centrocampista italiano Casadei, ma ora sta guadagnando posizioni soprattutto il portiere spagnolo. Il club azzurro ha già contattato l'entourage di Kepa, la cui avventura al Chelsea, in generale, dovrebbe concludersi a breve. Per Osimhen Non sarà una trattativa veloce e le parti continueranno probabilmente a parlarsi fino agli ultimi giorni di mercato, per colmare il gap da inserire nell'operazione, visto che il Chelsea non vuole spendere più di 60 milioni di euro più due giocatori.