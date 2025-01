Dalla Georgia: "Kvaratskhelia-Napoli vicini alla fine. Con sua cessione club si rafforzerà"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, risponde alle tante domande che gli utenti gli stanno rivolgendo sui social sul tema Kvara-Psg e scrive un post: "Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi intorno a Kvara, non posso dire molto. Ma anche se fosse vero, non sarei sorpreso. È evidente che la storia tra Kvara e il Napoli si sta avvicinando alla fine.

Kvara sarà sempre una parte della storia del Napoli, la sua eredità è qualcosa che rimarrà per sempre. La cosa più importante è che il Napoli oggi è una squadra forte e sono sicuro che i fondi ricevuti dal trasferimento di Kvara saranno spesi per rafforzare ulteriormente la squadra. Penso che sarà la soluzione migliore per entrambe le parti".