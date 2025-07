Ultim'ora Dalla Turchia: “Galatasaray pagherà clausola Osimhen: il Napoli voleva 100mln”

Dalla Turchia emergono nuovi retroscena sull'affare Osimhen-Galatasaray che è molto vicino alla svolta. Secondo il giornalista Nevzat Dindar, alla fine il club di Istanbul pagherà la clausola da 75 milioni. Questo perché, si legge sul su profilo di X, "il piano del Napoli era quello di cedere Osimhen per 100 milioni di euro alla scadenza della clausola con opzione di rinnovo fino al 2027. Il Galatasaray ha così deciso di pagare 75 milioni di euro, che è la clausola di uscita per Osimhen", si legge. Secondo il Corriere dello Sport, però, la clausola di Osimhen non ha alcuna scadenza. Insomma, futuro da definire, di sicuro ora i due club trattano per l'accordo definitivo. La distanza tra le parti non è eccessiva.

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo domani. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e, come detto, continua a chiedere il pagamento della clausola