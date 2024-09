Dalla Turchia - Mario Rui dice sì al Besiktas, ma il club turco lo vuole gratis

Eppur si muove il mercato attorno a Mario Rui, contratto in scadenza nel 2026 col Napoli ma ormai fuori dai piani tecnici del club. Stando a quanto riportato da Fanatik, portale turco, il portoghese si sarebbe deciso ad accettare l'offerta del Besiktas dopo aver rifiutato 6 offerte da 6 club diversi durante l'estate. Il club turco vorrebbe ingaggiarlo praticamente da svincolato, senza pagare alcun indennizzo al Napoli, e per far sì che ciò accada, il terzino portoghese e il club azzurro dovrebbero trovare un'intesa sulla rescissione consensuale, considerando che il suo contratto scade nel 2026.