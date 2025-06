Dalla Turchia - Osimhen può rimanere al Galatasaray, trattativa avviata: "Resta al 70%!"

vedi letture

Victor Osimhen sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo, ma il suo futuro è tutt’altro che definito. Dopo l’ultima stagione in prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano del Napoli potrebbe restare in Turchia, dove sembra aver ritrovato serenità e continuità.

La situazione, tuttavia, è complessa. Osimhen ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. In molti hanno sondato il terreno, tra cui l’Al-Hilal e alcuni club inglesi, ma secondo il giornalista Zeki Uzundurukan, intervenuto ai microfoni di Fotomac, non ci sarebbero offerte concrete né dall’Arabia Saudita né dall’Europa: "Ho parlato con il presidente del Galatasaray. Il trasferimento in Arabia Saudita non è così semplice, l’Al-Hilal non può versare 40 milioni all’improvviso. La Federazione sta monitorando la situazione. E dalla Premier non è arrivato nulla".

Smentite quindi le voci su Juventus, Chelsea e Manchester United, mentre prende corpo la possibilità che il classe '98 resti al Galatasaray. "Osimhen vuole rimanere, si sente rinato qui. Le trattative col Napoli sono in corso, e l’offerta è considerata buona. C’è il 70% di possibilità che resti", ha aggiunto il cronista turco.