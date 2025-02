Dalla Turchia: "Osservatori del Napoli seguiranno Yilmaz da vicino"

La sfida d'andata dei play-off di Europa League tra Galatasaray e AZ Alkmaar, in programma oggi alle 21 sarà la possibilità per guardare più da vicino Baris Alper Yilmaz, attaccante turco ora in forze nella formazione giallorossa.

Secondo quanto riportano diverse testate turche questa mattina, alcuni funzionari di Lazio e Napoli saranno presenti in tribuna in occasione della gara che si giocherà all'AFAS Stadion di Alkmaar. Ammesso che una delle due squadre (o entrambe) sia pronta a tentare l'offerta nella prossima sessione di mercato, si parlerebbe di un trasferimento di almeno 30 milioni di euro, cifra richiesta dal Galatasaray per lasciar partire il suo classe 2000.

