Dalla Turchia - Saint-Maximin gradisce Napoli, telefonata all'Al Ahli: "Risolvete prestito col Fenerbahce!"

Dalla Turchia, arriva una conferma riguardo all'interesse del Napoli per Allan Saint-Maximin. Sercan Hamzaoglu, giornalista di Haber Global TV, ha dichiarato durante il programma FutbolArena che il giocatore riceve costantemente proposte dall'estero, in particolare da club europei. Ha sottolineato che il Napoli è tra le squadre che hanno mostrato interesse e che ci sono stati già dei contatti. Tuttavia, per procedere, è necessaria l'approvazione del Fenerbahce, del calciatore e dell'Al Ahli.

Inoltre Ceyhun Samet Yuksel, collega dell'emittente turca Sabah, ha aggiunto che Saint-Maximin desidera lasciare il Fenerbahce, esprimendo delusione nei confronti della dirigenza per alcune questioni, e che vorrebbe solo il Napoli adesso. Il giocatore ha comunicato al suo attuale club, l'Al Ahli, di voler risolvere il contratto di prestito, affermando: "Rescindete il mio contratto e fatemi tornare". È anche favorevole all'offerta del Napoli.