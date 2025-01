Dalla Turchia: "Saint-Maximin non vede l'ora di trasferirsi al Napoli"

Ekrem Konur, giornalista turco della BBC, sui social aggiorna la trattativa Napoli-Saint-Maximin, 27 anni, nome nuovo per l'attacco dopo le difficoltà per Garnacho. Il calciatore ha disputato 24 partite in stagione con appena 3 gol in campionato.

Secondo il giornalista, l'ex Nizza è impaziente di trasferirsi in Serie A, non vede l'ora, ma l'affare è complesso per diversi motivi. Intanto per la tempistica, dato che manca poco alla chiusura del mercato, e poi perché l'ala è già in prestito al Fenerbahce dall'Al-Ahli. Ore decisive, presto novità. La trattativa tra i due club va avanti. Il giocatore spinge per il Napoli ed è in attesa.