Danilo obiettivo numero uno: può ricoprire tutti i ruoli in difesa

vedi letture

Il Napoli interverrà a gennaio sul mercato in diverse zone del campo, ad esempio in difesa.

Il Napoli interverrà a gennaio sul mercato in diverse zone del campo, ad esempio in difesa. Danilo della Juventus, riferisce Sky Sport, è il nome più caldo per andare ad irrobustire il reparto arretrato. Il brasiliano sarebbe la prima opzione in tutti i ruoli, terzino destro, difensore centrale in tutte e due le posizioni e terzino sinistro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).