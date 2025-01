Danilo, partita a scacchi tra Napoli e Juve: ottimismo per la chiusura

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Con la Juve è una partita a scacchi per Danilo: la Juve vuole recuperare un piccolo indennizzo, il Napoli non intende spendere per un calciatore di 33 anni che però tra sei mesi si svincolerebbe a zero e che è fuori dai progetti dei bianconeri e Danilo non vuole perdere mensilità dalla Juve. È come dover mettere al proprio posto tutti i pezzi di un puzzle ma credo che alla fine l’affare si farà, perché c’è la volontà di tutti di chiuderlo”.