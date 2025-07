Darwin Núñez il grande obiettivo post-Osimhen: nuovi contatti col Liverpool

Con la cessione ormai imminente di Victor Osimhen in Turchia, il Napoli è pronto a reinvestire sul mercato per individuare il nuovo numero 9. Il nome in cima alla lista resta quello di Darwin Núñez, considerato il rinforzo ideale per l’attacco di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore si sono riattivati i contatti tra Napoli e Liverpool.

I Reds sono disposti ad aprire alla cessione del centravanti uruguaiano, ma la richiesta resta elevata: tra i 60 e i 65 milioni di euro. Gli azzurri, dal canto loro, non intendono spingersi oltre i 50 milioni complessivi, compresi eventuali bonus. La volontà di sedersi al tavolo c’è da entrambe le parti, anche alla luce del fatto che la clausola di Osimhen — circa 75 milioni — è ormai vicina all’incasso. E Darwin, dal canto suo, ha già aperto al trasferimento all’ombra del Vesuvio.