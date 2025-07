Retroscena Lucca: il Milan aveva offerto contropartita per sorpassare il Napoli

Lorenzo Lucca sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. La società azzurra ha anticipato diversi club come ricorda sul suo sito Gianluca Di Marzio. L’Atalanta, dopo la definizione del passaggio di Retegui in Arabia, aveva chiesto informazioni all’Udinese per Lorenzo Lucca. Lo stato avanzato della trattativa con il Napoli ha però scoraggiato la continuazione dei dialoghi. I nerazzurri, dunque, si sono subito defilati iniziando a valutare altri profili. Il Milan, invece, aveva provato ad avvicinarsi al giocatore in maniera più concreta.

Il club rossonero voleva inserire Lorenzo Colombo come contropartita in favore dell’Udinese. Le due società, non si sono però trovate sulle valutazioni dei rispettivi giocatori e la trattativa non è più proseguita. Lucca sarà un nuovo giocatore al servizio di Antonio Conte. Milan e Atalanta, invece, sono ancora a caccia di un nuovo attaccante da regalare ad Allegri e Juric con il mercato che sta entrando sempre più nel vivo.