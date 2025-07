Svolta Osimhen: Lucca-Napoli fa cambiare idea all'Al-Hilal sul nigeriano?

Un intreccio di attaccanti che coinvolge il passato, il presente e il futuro del Napoli. La società azzurra ha puntato su Lorenzo Lucca dell'Udinese mollando Darwin Nunez che per molto tempo è stato il sogno e la prima scelta del club. Alla fine il Napoli sarà pronto ad accogliere un giocatore che Conte stima molto già da un anno. Così, ora, l'uruguagio del Liverpool può andare altrove. Ha offerte dall'Arabia Saudita. Piace, ad esempio, all'Al-Hilal, ovvero il club che non ha mai smesso di corteggiare Victor Osimhen arrivando a offrire 40 milioni all'anno pur di convincerlo.

L'intreccio è tutto qui: il Napoli che va su Lucca può permettere a Nunez, nel caso, di lasciarsi sedurre dai milioni della Saudi Pro League e l'Al-Hilal, a quel punto, potrebbe definitivamente cambiare le proprie strategie puntando sull'ex Benfica per Inzaghi. Che aspetta una punta. Insomma, un valzer di numeri nove che si fa sempre più interessante. Con il Napoli grande protagonista. Le scelte del club azzurro veicolano anche quelle delle altre società.

Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.