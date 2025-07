Folorunsho andrà al Cagliari: svelate formula e cifre dell'affare

Per il Napoli è lungo l'elenco di giocatori in uscita, tra questi c'è anche Folorunsho che sta per fare la valigia e andare al Cagliari di Pisacane. Secondo il giornalista Nicolò Schira l'affare si concluderà con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, lo stesso Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.