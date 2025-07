Grealish non è impossibile, Mediaset: spunta anche la formula perfetta

Jack Grealish torna a essere accostato al Napoli. Lo fa anche la redazione di Sportmediaset. Il giocatore, infatti, è stato proposto ai campioni d'Italia. L'inglese è stato ufficialmente scaricato del Manchester City, che lo ha messo sul mercato per una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Non averlo portato negli Usa per il Mondiale per Club ha sancito quello che sarà un addio, anche se per ora mancano le pretendenti.

"Proprio per questo il Napoli potrebbe farsi avanti con una proposta decisamente più favorevole a quella di acquistarlo a titolo definitivo. Il prestito sarebbe una soluzione vantaggiosa per gli azzurri, ma anche per gli inglesi, che altrimenti rischiano di tenere in rosa un giocatore che Guardiola non utilizzerebbe. Oltretutto c'è da risolvere la questione ingaggio visto che Grealish guadagna circa 18 milioni di euro lordi annui. Insomma, non una trattativa facile, ma di certo suggestiva e non così impossibile".