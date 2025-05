David, il Napoli accelera: settimana prossima decisiva. La Juve senza Giuntoli è distante

L’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri è intervenuto a Radio Crc aggiornando la situazione relativa al futuro di Jonathan David, attaccante canadese che si sta svincolando dal Lille: "Jonathan David si è tranquillizzato dopo la conferma di Conte a Napoli. Le trattative con l'agente entrano nel vivo nelle prossime 24 ore. Vorrebbero chiudere entro la prossima settimana. Lunedì o martedì ci saranno novità importanti.

Giuntoli ci aveva pensato per la Juve ma ora lui se ne va e quindi la Juve non può essere sul giocatore: è questa la vera novità di oggi. Ma adesso si aspetta la mossa del Napoli dopo la controproposta ricevuta dal ds Manna dagli agenti del giocatore. David può giocare con Lukaku. E' un attaccante che si completa bene con lui perché è molto diverso e apre altre possibilità tattiche per rendere il Napoli sempre più imprevedibile".