David-Juve e il Napoli risponde subito: quasi fatta per il terzo colpo

Nel giorno in cui la Juventus ha dato un segnale forte al mercato, andando a chiudere l'accordo con l'entourage di Jonathan David, il Napoli è pronto a rispondere portandosi a casa un rinforzo importantissimo in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore infatti, proprio mentre i bianconeri definivano i termini dell'arrivo del canadese, il club di Aurelio De Laurentiis ha riattivato i contatti col Bologna per il difensore centrale Sam Beukema, con le parti che si sono avvicinate in modo importante dopo l'iniziale distanza di valutazioni per quel che riguarda il cartellino dell'olandese.

La richiesta dei rossoblù in partenza era chiara: 35 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Una cifra considerata alta, dal Napoli, che invece era disposto a partire da una base di 25 milioni di euro. Come spesso capita, la quadra si trova circa a metà strada. La società azzurra ha alzato la proposta a 28-29 milioni di euro, con i rossoblù che hanno fatto capire di come a 30 si possa chiudere, considerando anche la voglia del giocatore di sposare il progetto di Antonio Conte. Lo scrive Tmw.