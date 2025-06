Tutto confermato: domani le visite di Marianucci, le cifre dell'affare

vedi letture

Domani ci saranno le visite mediche di Luca Marianucci con il Napoli. Un trasferimento da nove milioni di euro più bonus, ma anche un lunghissimo contratto quinquennale, fino al 30 giugno del 2030, da un milione di euro netti a stagione. Non sarà l'unico acquisto in difesa per Antonio Conte, con Rafa Marin che potrebbe essere spedito a fare esperienza.

Oggi Marianucci ha parlato del suo trasferimento proprio in azzurro. "È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno... Dopo la partita al Maradona ho fatto quattro chiacchiere con capitan Di Lorenzo e Politano, che mi avevano detto ‘Ti aspettiamo presto’. Sono stati molto carini. Lukaku? È stato un bell’impegno duellare con lui. Parliamo di un grande giocatore. Meglio averlo da compagno. Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare".