Fu a un passo dal Napoli, per Comuzzo ci ha provato l'Al-Hilal: la sua risposta

vedi letture

L'Al-Hilal si sta affermando come regina di questa sessione estiva di calciomercato: dopo aver prelevato Simone Inzaghi dall'Inter, il club arabo vuole costruire una squadra competitiva per permettere al nuovo tecnico di puntare alla vittoria del Mondiale per Club. Il primo grande nome è stato Victor Osimhen, che però sin qui ha rifiutato tutte le proposte.

Poi l'Al-Hilal ci ha provato ancher per Theo Hernandez dal Milan, che ha fatto anche lui muro, e pure per un ex obiettivo del Napoli, Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina era stato a un passo dal trasferirsi in azzurro lo scorso gennaio, trattativa poi sfumata proprio nel finale. Il classe 2005 ha nuovamente respinto le avances delle pretendenti: ha infatti rifiutato l'Al-Hilal, non è stata una questione di cifre ma non ha bloccato tutto sul nascere non essendo interessato alla destinazione.