Okafor, non c'è spazio né al Napoli né al Milan: futuro in Turchia?

Noah Okafor non resterà al Napoli. Il calciatore svizzero, arrivato in prestito lo scorso gennaio, tornerà al Milan dal momento che il club azzurro ha deciso di non riscattarlo, dopo averlo visto davvero pochissimo in campo con Antonio Conte in panchina. Ma anche nella formazione di Massimiliano Allegri difficilmente ci sarà posto per lui. E allora: quale futuro?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Besiktas starebbe mostrando interesse per il giocatore, ma ci sono due ostacoli che impediscono il buon esito della trattativa. Il primo riguarda la modalità di trasferimento, poiché i rossoneri preferirebbero cedere Okafor a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, c'è la volontà di Noah di non trasferirsi in Turchia.