De Maggio: "Napoli su un giocatore che sta facendo stagione pazzesca"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli ha messo le mani su Dorval del Bari che sta facendo una stagione pazzesca. Hasa? Secondo me va in prestito al Bari via Napoli. Biraghi? Mi risulta, da informazioni certe, che il Bologna non farà operazioni di mercato. Potrebbe arrivare al Napoli con Zerbin che è destinato al Venezia".

