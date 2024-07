Demme ha già trovato sistemazione: è fatta per il ritorno in Germania

Diego Demme non è più un calciatore del Napoli. Dopo l’esperienza in Italia, il centrocampista è pronto a tornare in Germania. Secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, infatti, è fatta per il trasferimento all’Hertha Berlino.

Il centrocampista classe 1991 è stato voluto fortemente dal tecnico Cristian Fiél. L’italo-tedesco sarà il perno della manovra della squadra della capitale teutonica. Già nelle scorse settimane il giocatore era stato in Germania per svolgere le visite mediche col suo prossimo club. Contratto fino al 2026 con l'Hertha e annuncio previsto entro questa settimana.