Dendoncker, chi l'ha visto? Saluta Napoli, ma il futuro è un rebus

Leander Dendoncker è l'oggetto misterioso del mercato di gennaio del Napoli. Più di Hamed Traoré, il cui riscatto sarà difficile

Leander Dendoncker è l'oggetto misterioso del mercato di gennaio del Napoli. Più di Hamed Traoré, il cui riscatto sarà difficile. Molto di più anche di Ngonge, investimento per il futuro che non ha ancora dato il suo contributo fino in fondo - non essendo mai stato schierato titolare - perché Dendoncker finora ha giocato solamente tre partite, ventuno minuti che non hanno inciso granché. Si può dire che il problema sia stato il cambio di allenatore, ma visti i risultati che sono maturati, nemmeno Calzona ha deciso di dargli maggiore spazio, preferendogli Lobotka nel ruolo, mentre in difesa è stato impiegato regolarmente un Juan Jesus in difficoltà nelle ultime settimane.

Quale sarà il futuro? È abbastanza scontato: non sarà riscattato. I nove milioni di euro concordati con l'Aston Villa rimarranno nelle tasche degli azzurri, mentre per il belga ci sarà probabilmente un'estate complicata con la necessità di cambiare aria. In Germania ha sempre avuto estimatori, mentre l'Italia rischia solamente di essere una piccola parentesi. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.