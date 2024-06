Di Lorenzo voleva andar via già prima di Conte: presto confronto col tecnico

Come scrive il Corriere dello Sport, il prossimo aggiornamento tra le parti andrà in scena dopo la presentazione del signor Antonio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha chiesto la cessione prima del suo arrivo e della fine del campionato, alle porte della partita con il Lecce, e lo ha fatto direttamente, in prima persona, comunicando la sua volontà alla società.

Come scrive il Corriere dello Sport, il prossimo aggiornamento tra le parti andrà in scena dopo la presentazione del signor Antonio. Ma un nuovo contatto diretto tra allenatore e giocatore, in questi giorni, non va mica escluso.