Di Marzio: "Conte ha sposato il progetto con grande entusiasmo, non stravolgerà la rosa"

Gianluca Di Marzio, inviato a Londra per Sky Sport a poche ore dalla finale di Champions League, ha parlato di mercato in chiave Napoli: "Conte? Accordo raggiunto, contratti ormai definiti in ogni dettaglio così da poter mettere la firma. De Laurentiis in queste ore tornerà da Ibiza.

Manca la firma ma non ci sono dubbi o criticità, ci sono accordi totali, si aspetta solo il tweet presidenziale. Conte ha sposato il progetto Napoli con grande entusiasmo e vuole riportarlo ad alti livelli senza stravolgere la rosa. Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono intoccabili per Conte".