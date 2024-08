Di Marzio: "McTominay già oggi in Italia se arriverà l'ok dello United, le ultime"

Scott McTominay è sempre più vicino al Napoli. Si sta lavorando per definire l'accordo totale tra gli agenti dello scozzese e il club azzurro, e se dovesse arrivare il via libera il centrocampista potrebbe partire già oggi - martedì - per l'Italia. Lo riporta Sky Sport con l'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Gli agenti del centrocampista scozzese, infatti, stanno definendo l'accordo con gli azzurri per quanto riguarda le commissioni e si sta definendo anche la buonuscita che gli garantirà il Manchester United. Una volta definiti questi accordi finali, il classe 1996 volerà alla volta dell'Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Napoli.