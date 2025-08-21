Diouf-Inter, il Napoli l’aveva già mollato! Zazzaroni precisa: “Da giorni su altri…”
L'Inter si muove per rinforzare il centrocampo prima della chiusura del mercato e chiude per un calciatore che sembrava essere anche obiettivo del Napoli. Il nome salito nelle ultime ore in cima alla lista dei desideri per la squadra di Chivu è quello di Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens. Dopo il Napoli, anche il club nerazzurro ha individuato nel 22enne francese il profilo ideale per aggiungere qualità e fisicità alla mediana ed è praticamente a un passo dalla chiusura.
Ma cosa ne è stato del Napoli, che sembrava vicino al giocatore nei giorni scorsi? Lo racconta Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite il proprio profilo Instagram: "Il centrocampista scelto dall'Inter è Andy Diouf, 22 anni, del Lens: lo cercava anche il Napoli, ma nei giorni scorsi si è orientato su altri obiettivi".
