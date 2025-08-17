Diouf-Napoli, CdM: distanza con Lens, accordo fino al 2030 col giocatore: le cifre
"La priorità assoluta sul mercato è il centrocampista di spessore fisico". Scrive il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi. Antonio Conte punta ad un giocatore che possa completare il 4-1-4-1, con un esterno offensivo in meno e un uomo in più in mezzo al campo. La partenza di Anguissa a dicembre per la Coppa d’Africa rende necessario trovare un alter ego affidabile nelle coppie centrali.
Il Napoli insiste su Andy Diouf del Lens, classe 2003 e titolare contro il Lione. Il club transalpino chiede 25 milioni di euro, mentre il club di De Laurentiis punta a chiudere intorno ai 20 milioni. L’accordo con il calciatore è già definito: quinquennale a 1,3 milioni a stagione più bonus, un’operazione che garantirebbe qualità e un Under prezioso per la lista azzurra.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
