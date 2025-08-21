Diouf-Napoli, che succede? Cds: "Priorità e tempistiche del mercato sono cambiate"

Per il centrocampo del Napoli, Andy Diouf del Lens resta nel mirino, anche perché - come Juanlu - è under e dunque per lui, per loro, c’è subito posto in lista. Il Napoli ha già offerto 20 milioni al Lens, che ne chiede di più. Si tratta. Dopo l’infortunio di Lukaku, le priorità del Napoli sul mercato sono cambiate. Prima la punta. Poi il mercato verrà completato.

Essendo un Under non occuperebbe neanche un posto in lista per la Serie A. 22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023. Nello stesso anno, quando ancora vestiva la maglia del Basilea, è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League.