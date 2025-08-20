Diouf-Napoli più vicini? Cds: "Forse il Lens sta per chiudere per il sostituto"

Non solo la prima punta per il Napoli: il mercato del centrocampo si muove. Il Lens è vicino a chiudere per Sangaré dal Rapid Vienna, individuato come sostituto di Andy Diouf (22). Quest’ultimo è seguito da tempo dal Napoli, che lo considera una delle pedine ideali per rafforzare la mediana. Il francese ha la valigia pronta, ma i costi non sono bassi: non meno di 20 milioni, cifra più o meno già messa sul tavolo dagli azzurri. Una trattativa che resta aperta, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Essendo un Under, il giocatore non occuperebbe neanche un posto in lista per la Serie A. 22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023. Nello stesso anno, quando ancora vestiva la maglia del Basilea, è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League.