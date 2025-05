Dir. Udinese: "Lucca al Napoli? Non lo so, ma è animale d'area di rigore. E' un big"

vedi letture

L'ex attaccante ed oggi responsabile dell'area scouting dell'Udinese, Andrea Carnevale, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato di tre nomi molto chiacchierati in chiave mercato fra le fila dei friulani, come Lucca, Bijol e Solet.

La crescita di Lucca come la giudica?

"Si è consacrato. Mi sembra di rivedere Carnevale nell'84 quando è andato al Napoli (ride, n.d.r.). Ha fatto lo stesso mio percorso. Poi non so se possa andare al Napoli, alla Juve, al Milan o all'Inter, ma è animale d'area. Può fare molto di più, per qualche tempo è mancato un po' Thauvin all'Udinese, che lo aiutava a fare la differenza. Ma per me può diventare di alto livello, non a caso Spalletti lo considera per la Nazionale, sa che non può fare a meno di lui".

Bijol e Solet sono molto chiacchierati sul mercato.

"Due campioni e due grandi professionisti. Solet lo vedete: sa di essere talmente forte che a volte è ancora un pochino superficiale, talvolta, una piccolezza che deve solo affinare, ma è forte fisicamente, tatticamente. Fino all'anno scorso giocava al Salisburgo, lo guardavamo giocare sia 6 anni fa al Lione, un giocatore da Champions. Poi se rimangono a Udine tutti quanti mi fa solo che piacere, chiaramente. Ma sono due che possono ambire a grandi squadre".