Doppia cessione alla Fiorentina: il centrocampista può arrivare dal Chelsea

E' molto vivo l’asse con la Fiorentina: sono in ballo la cessione di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola.

In entrata, come scrive il Corriere dello Sport, per il centrocampo Pellegrini della Roma resta un obiettivo; Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea una vecchia e una nuova idea. Entrambe utili per questioni di lista, oltre che per valori tecnici, avendo rispettivamente 20 e 21 anni (22 il 10 gennaio).