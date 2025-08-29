Doppio affare in uscita, Rai: dopo Elmas-Hojlund due azzurri andranno all'Udinese

Il Napoli è molto attivo sul mercato per chiudere le operazioni in entrata. Eljif Elmas è in arrivo per le visite mediche, Rasmus Hojlund è un colpo molto vicino alla chiusura. Ma il direttore sportivo Giovanni Manna si sta impegnando anche per definire le ultime uscite che mancano.

Dopo aver accolto Elmas e Hojlund, saranno chiuse anche le cessioni di Walid Cheddira e Alessandro Zanoli all'Udinese. Per quest'ultimo il club azzurro incasserà 6 milioni di euro, poi pure il marocchino dovrebbe andare a Udine. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport.