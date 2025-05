Doppio affare sull'asse Napoli-Girona? Un terzino per un centrale: i dettagli

L'edizione odierna de Il Mattino fornisce aggiornamenti sul mercato della difesa del Napoli, soffermandosi in particolar modo su un possibile arrivo sulla fascia sinistra: "L'affare per Miguel Gutierrez è in fase molto avanzata, un rinforzo per la fascia sinistra che sta suscitando l'interesse della Juventus.

Per il classe 2001 esiste una clausola che consentirebbe al Real Madrid di riacquistarlo, un'opzione da considerare anche se non scontata. Simile la situazione per Rafa Marin. Napoli e Girona si incontreranno nei prossimi giorni per cercare di stabilire un prezzo equo".