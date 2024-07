Dovbyk, flop agli Europei e ora può restare al Girona: piaceva al Napoli

Potrebbe essersi chiusa definitivamente una delle telenovele del calciomercato estivo. Il protagonista è Artem Dovbyk, bomber del Girona che lo scorso anno ha trascinato a suon di gol ad una storica qualificazione in Champions League e capocannoniere della Liga con 24 gol. Inevitabile che per lui si sia creata una fila di pretendenti, con offerte provenienti da Spagna, Inghilterra e Italia. Proposte che però sono state rispedite tutte al mittente.

Stando a quello che riporta AS, infatti, l'attaccante ucraino ha comunicato ai suoi agenti che non vuole ascoltare alcuna proposta proveniente da altre società. Il suo desiderio è di proseguire la carriera in Spagna, giocando almeno un altro anno con la maglia del Girona. Nella città catalana si trova bene lui così come la sua famiglia e vuole giocare la Champions con la casacca biancorossa.

Questa decisione da parte di Dovbyk porta non pochi club a rivedere i piani per l'attacco. Un'offerta concreta era arrivata dall'Atletico Madrid, ma i 25 milioni di euro proposti sono stati ritenuti insufficienti dal Girona. Offerte formali anche dal West Ham e dal Napoli, con i partenopei che sono una delle tre squadre che in queste settimane hanno quantomeno pensato all'ucraino come possibile rinforzo. Le altre due sono Milan e Fiorentina.