Dovbyk, il Napoli l'ha mollato e lui pensa al ritorno in Spagna: le ultime

Il Villarreal è pronto a muoversi con decisione per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club spagnolo ha manifestato un interesse concreto per il centravanti ucraino classe 1997, oggi in forza alla Roma, e punta a portarlo alla corte di Marcelino entro la fine del mercato. Dovbyk è nella lista del Napoli per sostituire Lukaku, ma il primo obiettivo è sempre stato Hojlund.

Il nodo principale resta la formula. Il Sottomarino Giallo vorrebbe il giocatore in prestito, ma la Roma ha bisogno di fare cassa e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Le parti sono in contatto per cercare una soluzione che possa accontentare entrambe, ma il Villarreal fa sul serio: il club sogna di riportare in Liga un attaccante che, con la maglia del Girona, aveva messo a segno 24 reti in 39 presenze, dimostrandosi uno dei bomber più prolifici del campionato spagnolo.