Ds Lazio su Folorunsho: "Giocatore importante, non c'è problema liste ma numerico..."

Il d.s si è soffermato sulle prossime mosse di mercato del club e ha parlato anche della situazione legata a Folorunsho, entrato in orbita della Lazio

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto al termine delle conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Il d.s si è soffermato sulle prossime mosse di mercato del club e ha parlato anche della situazione legata a Folorunsho, entrato in orbita della Lazio e fuori invece dai progetti del Napoli.

Ecco le sue parole sul centrocampista che è un prodotto delle giovanili della Lazio e non peserebbe nelle liste federali: "È un giocatore importante, che io apprezzo tantissimo. Ma bisogna seguire delle logiche, non sempre quando esce un'opportunità bisogna fiondarsi su un calciatore. Lui non rientra nei problemi della lista, ma ci può essere dal punto di vista numerico. Stiamo facendo le riflessioni del caso"