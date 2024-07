Ds Torino: "Buongiorno? Inter ancora interessata! Può succedere di tutto"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a margine di un evento a Forte dei Marmi della situazione di Alessandro Buongiorno. Ecco le sue parole raccolte da FcInter1908: "Per Buongiorno sono momenti delicati, è un ragazzo che è cresciuto con noi, una persona eccezionale e un grande giocatore: stiamo valutando con lui cos'è giusto fare. L'Inter su di lui? Devi chiedere ad Ausilio...

Ci hanno chiamato tante squadre, anche Piero era interessato come altri club e lo sono tuttora: nel calcio può succedere di tutto. Siamo in fase di valutazione, è una cosa molto importante per noi perché è un pezzo della storia del Torino. Perché ha scelto il Napoli? Faccio fatica a rispondere: che abbia scelto o no, finché non si fanno le cose non si può sapere. Eventualmente lo chiederete a lui".