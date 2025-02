Ds Villarreal: "Volevamo Rafa Marin, ma dipendeva dal Napoli: gli serviva un sostituto"

Miguel Ángel Tena, ds del Villarreal, ha parlato oggi in conferenza stampa del mercato del club gialloblù facendo riferimento a Rafa Marin, difensore del Napoli che è stato ad un passo dal ritorno in Liga: "Rafa Marín un giocatore per il quale abbiamo mostrato interesse. Tutto era subordinato al fatto che loro trovassero un sostituto per Rafa Marín. Non l'hanno trovato e il termine è scaduto. La situazione è cambiata rispetto a dicembre. Abbiamo molti giocatori. Juan Foyth, Logan Costa, Willy Kambwala, Raúl Albiol ed Eric Bailly”, evidenzia AS.

Di Rafa Marin aveva parlato anche questa mattina in conferenza stampa il ds Manna: "E' il primo giocatore acquistato, sostituendo Ostigard, per un percorso di crescita. Abbiamo investito, arriva da un settore giovanile importante, oggettivamente abbiamo difensori che stanno dimostrando un livello alto, deve ambientarsi, capire, anche se sono passati 6 mesi, avevamo i documenti fatti col Villarreal che gioca per andare in Champions e lo voleva il tecnico. Gliel'avevo pure promesso, ha bisogno del suo percorso, non ci sono state le condizioni per prenderne un altro e continuiamo così, lui deve lavorare tutti i giorni come se dovesse giocare la domenica. Discorso chiuso, ne abbiamo già parlato con lui e con chi voleva più spazio. Siamo questi e giochiamo in 11 ma in realtà siamo tutti".