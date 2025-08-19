Duello per Mazzocchi: due squadre di Serie A si contendono l’esterno del Napoli
Il Cagliari continua a monitorare con grande interesse la situazione di Pasquale Mazzocchi, esterno in uscita dal Napoli e considerato un possibile rinforzo di livello per la corsia destra. Il club rossoblù rimane in piena corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento deciso del Pisa.
Il club toscano neopromosso in Serie A, al momento rappresenta l’avversario più concreto nella trattativa. La scelta definitiva sul futuro di Mazzocchi dovrebbe arrivare a breve, con i prossimi giorni che si preannunciano decisivi per capire quale sarà la sua prossima destinazione. A riportarlo è il Tirreno.
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
