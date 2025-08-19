Duello per Mazzocchi: due squadre di Serie A si contendono l’esterno del Napoli

Duello per Mazzocchi: due squadre di Serie A si contendono l’esterno del NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Cagliari continua a monitorare con grande interesse la situazione di Pasquale Mazzocchi, esterno in uscita dal Napoli e considerato un possibile rinforzo di livello per la corsia destra. Il club rossoblù rimane in piena corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento deciso del Pisa.

Il club toscano neopromosso in Serie A, al momento rappresenta l’avversario più concreto nella trattativa. La scelta definitiva sul futuro di Mazzocchi dovrebbe arrivare a breve, con i prossimi giorni che si preannunciano decisivi per capire quale sarà la sua prossima destinazione. A riportarlo è il Tirreno.