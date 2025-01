E’ fatta per Billing! Romano annuncia: “Accordo totale in prestito con diritto! Le cifre”

Tutto confermato: Philip Billing sarà il nuovo acquisto el Napoli a centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è infatti in chiusura l'arrivo in azzurro di Philip Billing, danese classe 1996 di proprietà del Bournemouth (Leggi il nostro focus).

Billing arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro. Lo stipendio sarà coperto dal Napoli fino a giugno 2025. Il calciatore che può ricoprire e agire in diverse zone del campo, dalla trequarti alla mediana. In questa stagione il danese ha raccolto 10 presenze in Premier League, ma per un totale di soltanto 176 minuti.

🚨 Napoli agree deal to sign Philip Billing from Bournemouth, here we go!



Agreement in place on loan move plus €9/10m option clause to buy Billing in the summer — not mandatory.



Salary will be covered by Napoli until June 2025. pic.twitter.com/tO3HviHIxl