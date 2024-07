E' nato il Napoli di Conte: quattro acquisti nell'undici titolare? L'ipotesi

Abbiamo immaginato la prima formazione di Conte, il primo 3-4-3 del tecnico azzurro, è un gioco, ma nasce dalle notizie di mercato

Abbiamo immaginato la prima formazione di Conte, il primo 3-4-3 del tecnico azzurro, è un gioco, ma nasce dalle notizie di mercato, dai rumors, dalle trattative concrete. Meret in porta, dietro Di Lorenzo oppure Rrahmani, Buongiorno e sul centro sinistro Olivera o Rafa Marin. A centrocampo Di Lorenzo o Mazzocchi a destra, Lobotka e Anguissa al centro, quindi Spinazzola a sinistra oppure Olivera se non fa il braccetto dietro. In attacco Politano o Ngonge, Lukaku e ovviamente l'intoccabile Kvaratskhelia.

NAPOLI (3-4-3): Meret; Rrahmani (Di Lorenzo), Buongiorno, Rafa Marin (Olivera); Di Lorenzo (Mazzocchi), Lobotka, Anguissa, Spinazzola (Olivera); Politano (Ngonge), Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Conte.