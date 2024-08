Ecco McTominay! Lo scozzese è a Capodichino, già tanti tifosi ad attenderlo

Scott McTominay è appena arrivato a Napoli. Il centrocampista scozzese è atterrato a Capodichino in questo istante con un volo proveniente da Manchester. Ad attenderlo ci sono già centinaia di tifosi all'esterno dell'aeroporto incuriositi dal suo arrivo e pronti a dare il primo abbraccio virtuale al calciatore.

Comincia oggi l'avventura italiana dell'ormai ex centrocampista del Manchester United pronto ad unirsi al gruppo di Conte. Affare da 30 milioni e 10% sulla futura rivendita al club inglese. McTominay sosterrà oggi le visite mediche prima della firma sul contratto e l'annuncio. Sabato dovrebbe essere già in panchina per la sfida contro il Parma in programma al Maradona alle 20.45 per la terza giornata di campionato.